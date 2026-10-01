Названы вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей без опыта
Отсутствие опыта в 2026 году не всегда означает низкий доход: работодатели готовы обучать новичков в продажах, на рабочих специальностях, в логистике и сфере услуг.
Об этом «Известиям» рассказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова.
В продажах доступны вакансии менеджеров, продавцов-консультантов и операторов поддержки. Компании предлагают обучение, а доход может достигать 117 тыс. рублей при минимальных предложениях около 40 тыс. рублей.
На рабочих специальностях новичков готовы обучать на позициях разнорабочих, монтажников и помощников специалистов. Доход здесь может доходить до 160 тыс. рублей, а на крупных инфраструктурных проектах разнорабочим предлагают 105–120 тыс. рублей.
В логистике востребованы комплектовщики, кладовщики и водители-экспедиторы. Начинающий менеджер по логистике в офисном сегменте может получать от 69 тыс. рублей. Доходы курьеров при этом снижаются из-за конкуренции, хотя специалисты с собственным автомобилем и готовностью работать полный день могут получать больше.
Без опыта также нанимают в сфере услуг. Например, средняя зарплата автомойщиков в Южном федеральном округе во II квартале 2026 года составила 102,6 тыс. рублей — на 46% больше, чем годом ранее.
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