Названы вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей без опыта

01 октября 2026, 17:39

Дефицит кадров заставляет компании обучать сотрудников на месте

Фото: istockphoto / fizkes

Отсутствие опыта в 2026 году не всегда означает низкий доход: работодатели готовы обучать новичков в продажах, на рабочих специальностях, в логистике и сфере услуг.