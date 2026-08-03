Названы возможные причины смерти семьи Усольцевых в Красноярском крае
Доцент Финансового университета при правительстве России, военный переводчик Ирина Карапетова назвала возможные причины трагедии семьи Усольцевых в Кутурчинском белогорье. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
В беседе с изданием эксперт отметила, что район характеризовался как крайне опасный из-за подвижных камней, магнитных аномалий и экстремальных перепадов температур.
Главную угрозу представляет курумник — каменные россыпи, покрывающие высокогорное плато. Камни не имели жесткой сцепки, а под ними скрывались глубокие пустоты, заполненные водой или снегом.
При скольжении человек может получить травму ноги, из-за чего ситуация в условиях тайги превращается в критическую. Усольцевы передвигались медленнее, а вынужденное ожидание без специального снаряжения вело к переохлаждению.
Второй вероятной причиной специалист считает гипотермию. В горах Саян днем воздух прогревался до +15°C, а ночью остывал до минуса. При отсутствии подготовки к ночевкам семья могла замерзнуть за одну ночь. Промокшая одежда от пота или дождя при ветре многократно увеличивала риск.
Третьей версией стала навигационная дезориентация. В горно-таежной местности компас давал погрешности из-за магнитных аномалий. Вместе с тем облачность лишала ориентиров. Паника провоцировала хаотичные движения, люди спускались в овраги, откуда выбраться сложнее.
Особую опасность таил психологический фактор. При пропаже люди могли пытаться идти до конца, расходуя последние силы. При истощении и холоде когнитивные функции снижались. Быстрая утомляемость ребенка вынуждала родителей нести его на себе, что истощало взрослых.
Карапетова также напомнила про объективные сложности поисково-спасательной операции: использование вертолетов затрудняли густой лес и рельеф, а видимость в тайге не превышала нескольких метров.
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