Названы возможные причины смерти семьи Усольцевых в Красноярском крае

03 августа 2026, 16:24

Доцент Карапетова: Усольцевы могли погибнуть из-за травм или переохлаждения

Фото: iStock/wmaster890

Доцент Финансового университета при правительстве России, военный переводчик Ирина Карапетова назвала возможные причины трагедии семьи Усольцевых в Кутурчинском белогорье. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.