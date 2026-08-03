ВОЗ оценила опасность комариных укусов
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность комариных укусов. Их комментарий приводит РИА Новости.
В ВОЗ заявили, что чаще всего контакт с насекомыми доставляет дискомфорт, но не представляют опасности для здоровья человека. На месте укуса обычно появляются зуд и припухлость, которые проходят в течение нескольких дней. При этом специалисты отметили, что некоторые виды комаров могут переносить вирусные и паразитные инфекции.
Ранее в организации перечислили способы защититься от комаров. Комары размножаются в стоячей воде, поэтому рекомендуется убирать такие источники в доме и вокруг него. Также стоит использовать репелленты и москитные сетки на окна, а одежду выбирать с длинными рукавами.
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