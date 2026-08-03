Врач объяснила, когда арбуз опасен для здоровья

03 августа 2026, 16:02

Врач Залетова: немытый арбуз может навредить здоровью

Фото: iStock/Koki Iino

Употребление немытого арбуза и сочетание его с основной пищей может быть опасным для здоровья. Об этом заявила заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова.