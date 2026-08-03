Врач объяснила, когда арбуз опасен для здоровья
Употребление немытого арбуза и сочетание его с основной пищей может быть опасным для здоровья. Об этом заявила заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова.
По ее словам, которые передает телеканал «Москва 24», самый реальный риск представляют нитраты: если ягода выращена с большим количеством азотных удобрений, она впитывает их. Попадая в организм, они блокируют перенос кислорода в крови, что особенно опасно для детей, беременных и людей с анемией.
При этом стопроцентно отличить опасный арбуз можно только лабораторно. Однако, как отмечает специалист, есть видимые признаки, на которые стоит обращать внимание. Так, мякоть ягоды должна быть зернистой, а не гладкой и блестящей, а также без желтых прожилок. Кроме того, кусочек плода стоит растереть в воде — она не должна окраситься в розовый, а лишь слегка помутнеть.
Опасность представляют и микробы на корке: сначала арбуз лежит на земле, затем перевозится в машинах, и его трогают десятки рук. При разрезании нож переносит бактерии в мякоть, что может вызвать отравление. Поэтому перед едой ягоду надо мыть с мылом и не покупать в надрезанном виде.
Арбуз также нельзя сочетать с белковой и крахмалистой пищей — мясом, рыбой, хлебом, картофелем и кашами. Это вызывает брожение, вздутие и тяжесть. Лучше есть его отдельно, за час до еды или через два часа после. Кроме того, его не стоит запивать сладкими соками и газировкой.
Врач предупредила, что ягода противопоказана при хронической почечной недостаточности, камнях в почках, заболеваниях кишечника с частой диареей и сахарном диабете второго типа.
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