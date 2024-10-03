Мособлдума досрочно прекратила полномочия отбывшего на СВО депутата Коханого

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого. Об этом на заседании регионального парламента объявил его председатель Игорь Брынцалов.
«На моё имя поступило заявление нашего коллеги Коханого Игоря Валерьевича с просьбой освободить его от должности председателя комитета и сложить полномочия депутата Мособлдумы. По этому вопросу подготовлен проект постановления. На заседании фракции единороссов принято соответствующее решение. Протокол задокументирован», – сказал Брынцалов.Депутаты это решение поддержали.
Ранее сообщалось, что Коханый решил сложить полномочия в связи с отправкой в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны и уже находится в добровольческом формировании в зоне проведения спецоперации.
Комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.
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