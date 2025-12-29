Юрист: праздник не является оправданием для шума в новогоднюю ночь
Закон о тишине действует и в новогоднюю ночь — никаких исключений для праздников он не предусматривает. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что несмотря на праздничную атмосферу, важно соблюдать разумные пределы: ночью должны иметь возможность отдыхать дети, пожилые люди и другие соседи. Если шум выходит за допустимые рамки, это может повлечь неприятные последствия. Кроме того, чрезмерный шум в новогоднюю ночь, который нарушает права окружающих, могут квалифицировать как мелкое хулиганство.
Юрист подчеркнул, что отмечать Новый год можно и нужно, но без нарушения прав соседей. Если в праздник к вам обращаются с просьбой вести себя тише, такие требования являются законными.
