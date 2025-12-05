Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на кофе в ближайшее время
Эксперт Юшин: резкого падения цен на кофе в России не ожидается
В ближайшее время существенного снижения цен на кофе не будет. Об этом рассказал директор по цепочке поставок компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Сергей Юшин.
По его словам, цены на кофе формируются исходя из благоприятности погодных условий, международной торговой политики, тарифов и экономических программ разных стран.
«Ярким примером служит ситуация в Бразилии — одном из крупнейших экспортеров кофе. Местные фермеры столкнулись со сложностями из-за введенных США пошлин на сельхозпродукцию. Хотя в конце ноября эти сборы были существенно снижены, общий фон сохраняет определенную напряженность», — сказал Юшин «Газете.Ru».
На итоговую стоимость продукта существенно влияет логистика, которая включает в себя расстояние между странами-производителями и потребителями, изменения в фрахтовых ставках, специфику транспортировки и колебания валютных курсов.
Он уточнил, что в ближайшее время снижения цен на кофе не ожидается.
Тем временем врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил в беседе с RT, что кофе может вызывать аллергическую реакцию.
«Первое, чем проявляется данная аллергия, — это сыпь. Она может быть самая разнообразная. Чаще всего это какая-то неожиданная крапивница. И когда неоднократно возникает ассоциация, что что-то выпил — и начался процесс, человек обращается к аллергологу», — уточнил врач.
Кроме того, аллергия может проявиться зудом и жжением во рту, трещинами на губах или в уголках рта, а также жидким стулом в течение получаса после употребления напитка.