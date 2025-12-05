Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на кофе в ближайшее время

05 декабря 2025, 17:39

Эксперт Юшин: резкого падения цен на кофе в России не ожидается

Фото: iStock/iWichy

В ближайшее время существенного снижения цен на кофе не будет. Об этом рассказал директор по цепочке поставок компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Сергей Юшин.





По его словам, цены на кофе формируются исходя из благоприятности погодных условий, международной торговой политики, тарифов и экономических программ разных стран.





«Ярким примером служит ситуация в Бразилии — одном из крупнейших экспортеров кофе. Местные фермеры столкнулись со сложностями из-за введенных США пошлин на сельхозпродукцию. Хотя в конце ноября эти сборы были существенно снижены, общий фон сохраняет определенную напряженность», — сказал Юшин «Газете.Ru».

