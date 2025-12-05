В ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых машин
Информация, опубликованная рядом СМИ о возможном введении норм, ограничивающих регистрацию транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности.
Об этом 5 декабря «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве уточнили, что перечень оснований для регистрации и ее прекращения установил Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Специалисты отметили, что критерием допуска авто на дорогу является соответствие конструкции и техническое состояние. В связи с этим вопрос о внесении изменений в законодательство по ограничению регистрации для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации не рассматривается, заключили в ГАИ.
