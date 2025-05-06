Названо число аккредитованных представителей СМИ на «Бессмертный полк» в Петербурге

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Практически 300 журналистов международных, федеральных и региональных СМИ аккредитовались на акцию «Бессмертный полк» в Петербурге. Как пишет «Петербургский дневник», шествие пройдет 9 мая на Невском проспекте впервые с начала пандемии коронавируса.
В частности, акцию посетят представители агентств Associated Press, ТАСС, РИА Новости, «Синьхуа», медиасети «Аль-Маядин», телерадиокомпании НТВ и Первого канала.
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«Нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников «Бессмертного полка», — прокомментировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.Основная входная зона будет расположена на площади Александра Невского. Формирование колонны будет проходить по всему Невскому проспекту до его пересечения с Суворовским. Оптимальное время прихода — около полудня. Шествие начнется в 14:00. Оно пройдет за один час от площади Восстания до Дворцовой.
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Никита Кротов