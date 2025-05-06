Названо число аккредитованных представителей СМИ на «Бессмертный полк» в Петербурге

Недавно кузбассовцы начали публиковать в соцсетях шокирующие видео с большим количеством тараканов, которые можно увидеть не только в домах, но и на улицах. Это вызывает недоумение, ведь тараканы обычно не живут в дикой природе. Профессор кафедры экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ Николай Васильевич Скалон объяснил поведение насекомых.