Столичные росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный полк»

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники столичной Росгвардии участвуют в акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что правоохранители разместили на служебных машинах фото своих родных, которые освобождали Родину от общего врага. Сегодняшние стражи порядка помнят подвиг своих предков и глубоко уважают его.
«Среди портретов — лица солдат, медсестёр, тружеников тыла, чьи истории бережно хранятся в семьях росгвардейцев. За каждым изображением – личная трагедия, мужество и безмерная любовь к Родине», — сказано в релизе.
На плацу ГУ Росгвардии возле мемориала «Свеча памяти» выстроилась автоколонна с портретами героев-освободителей. Она образовала слово «Помним», как символ связи поколений и обещание сохранить правду о Великой Победе над нацизмом.
Ведомство сняло клип, в котором участвовали примерно 50 машин Росгвардии. Портреты героев Великой Отечественной войны разместили на 700 автопатрулях.
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Никита Кротов