RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне

Некоторые мужчины склонны откладывать решение о вступлении в брак, и это может быть связано с их знаком зодиака. По словам астролога Натальи Шевченко, чаще всего к числу таких представителей относятся Близнецы, Стрельцы, Водолеи и Скорпионы, сообщает «Москва 24».