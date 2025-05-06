RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне

Фото: istockphoto / Ekaterina Dorozhkina
RT представил видеоролик, в котором при помощи технологий искусственного интеллекта воссоздан исторический момент — первое объявление диктора Юрия Левитана о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Реконструкция позволяет пережить эмоции той ночи, когда спустя четыре тяжёлых года страна услышала долгожданную новость.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Церемония завершилась в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 по московскому).
В этот день советское радио работало до 03:30. Дикторы многократно сообщали о предстоящем важном заявлении. И в 02:10 прозвучало то, чего ждали миллионы: голос Левитана зачитал акт о капитуляции Германии. Позже он также объявил Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 9 мая становилось Днём Победы.
Текст капитуляции и указ о празднике транслировались в эфире многократно на протяжении суток. А в 21:50 Левитан огласил последний приказ Верховного главнокомандующего, завершивший войну. Вечером в Москве в честь Победы прозвучал праздничный салют.
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В этот день советское радио работало до 03:30. Дикторы многократно сообщали о предстоящем важном заявлении. И в 02:10 прозвучало то, чего ждали миллионы: голос Левитана зачитал акт о капитуляции Германии. Позже он также объявил Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 9 мая становилось Днём Победы.
Текст капитуляции и указ о празднике транслировались в эфире многократно на протяжении суток. А в 21:50 Левитан огласил последний приказ Верховного главнокомандующего, завершивший войну. Вечером в Москве в честь Победы прозвучал праздничный салют.
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Дайана Хусинова