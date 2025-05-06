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Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных

Депутат Нилов: дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике РФ
Фото: iStock/Madhourse

Фото: iStock/Madhourse

Введение дополнительных выходных между майскими праздниками создаст серьезную нагрузку на бюджет страны и негативно скажется на экономике РФ, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил в разговоре с РИА Новости, что текущая практика переносов праздничных дней уже учитывает пожелания граждан.
Нилов подчеркнул, что вопрос о переносе праздников обсуждается в России уже два десятилетия, с тех пор как появились продолжительные выходные на Новый год.

«Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны», — указал он.
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Депутат считает, что необходимости в новых законодательных изменениях нет, учитывая экономическую ситуацию и рынок труда. Дополнительные выходные только усилят финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней и организации.

В этом году многие россияне брали отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договаривались с работодателями о гибком графике. Нилов призвал к лояльности работодателей и эффективному использованию существующих переносов для удовлетворения запросов граждан.

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Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в спивающихся россиянах
Филимонов: владельцев алкомаркетов можно назвать соавторами алкогольного терроризма
06 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/rivermartin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России, сообщает РБК.
Филимонов отметил в интервью изданию, что алкомаркеты способствуют увеличению потребления спиртного, что ведет к социальной и демографической деградации. Владельцы этих магазинов играют роль соучастников в распространении алкогольной зависимости, которая негативно сказывается на обществе.

По его словам, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

С 1 марта в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00, чтобы сократить доступность спиртного.

22 апреля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал, что алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям

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Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных
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#магазины
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#георгий филимонов
#алкоголь
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«Какие авто купить будет выгодно?»: Финансист перечислила машины, которые вот-вот упадут в цене
Финансист Ермилова: автомобили Haval, Belgee, Chery и Exeed станут дешевле
06 мая 2025, 05:26

Фото: iStock/SIphotography

Автомобили в России продолжают расти в цене, но некоторые модели доступны со значительными скидками, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Ермилова пояснила, что с 1 мая изменение методики расчета утилизационного сбора приведет к подорожанию отдельных моделей на 25% к концу года, а в среднем цены вырастут на 10-20%.

Однако на фоне общего роста цен некоторые автомобили становятся дешевле. В 2024 и 2025 годах скидки коснулись Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro, а также Exeed TXL.

Финансист отметила, что дилеры активно снижают цены на китайские машины. Сейчас на складах накопилось около 500 тысяч китайских машин, и продавцы предлагают скидки до полумиллиона рублей на часть брендов. Наиболее выгодные предложения можно найти на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.

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#скидки
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Россиянам объявили средний размер пенсии в стране
Соцфонд: средний размер пенсии в РФ составляет 23 тысячи рублей
06 мая 2025, 04:57

Фото: iStock/mars58

Средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.
«Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении фонда.
На 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность.

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#пенсии
#человек
#выплаты
#россия
#пенсионеры
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Миронов предложил нанести на обновленные банкноты изображения Одессы и Киева
06 мая 2025, 04:02

Фото: iStock/WhiteLacePhotography

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность, сообщает РИА Новости.
Миронов убежден, что панорамы знаковых мест, таких как Мамаев курган, Брестская крепость или Невский пятачок, на банкнотах номиналом 10, 50 и 500 рублей наполнят их символикой подвига предков. Он предложил указывать на купюрах надпись «Город-герой Великой Отечественной войны» и добавить защитные элементы, вроде голограмм с Георгиевской лентой или микротекста с фронтовыми письмами, чтобы повысить защиту от подделок.

«Прошу рассмотреть возможность посвятить их (банкнот) дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск», — говорится в предложении депутата.
Политик отметил, что опыт выпуска памятных монет Центробанком показал высокий общественный интерес к подобным инициативам. Расширение этой практики на массовые банкноты, по мнению Миронова, стало бы важным шагом для популяризации исторического знания, особенно среди молодежи.

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«Стало тесно»: уезжавшая из России в США журналистка объяснила свое возвращение на родину

Автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали в Москве
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#герои
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#сергей миронов
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«Стало тесно»: уезжавшая из России в США журналистка объяснила свое возвращение на родину
Журналистка Шахова заявила, что вернулась в РФ, так как ей было тесно в США
05 мая 2025, 21:26

Мария Шахова (Фото: Телеграм @mashakhova)

Журналистка и ведущая шоу «Мы и они» Мария Шахова, уезжавшая из России в США, назвала причину возвращения на родину. О переезде она рассказала в разговоре с изданием «Страсти».
Со слов журналистки, она переехала в Соединенные Штаты Америки, поскольку ей предложили открыть в Нью-Йорке офис компании, в которой она трудилась в российской столице. Какое-то время Шахова прожила в «Большом Яблоке», а потом переехала во Флориду.

«В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: «А что дальше?» Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву», — объяснила журналистка решение вернуться на родину.

Ранее худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.

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#журналисты
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