Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных

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Введение дополнительных выходных между майскими праздниками создаст серьезную нагрузку на бюджет страны и негативно скажется на экономике РФ, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил в разговоре с РИА Новости, что текущая практика переносов праздничных дней уже учитывает пожелания граждан.
Нилов подчеркнул, что вопрос о переносе праздников обсуждается в России уже два десятилетия, с тех пор как появились продолжительные выходные на Новый год.
Депутат считает, что необходимости в новых законодательных изменениях нет, учитывая экономическую ситуацию и рынок труда. Дополнительные выходные только усилят финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней и организации.
В этом году многие россияне брали отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договаривались с работодателями о гибком графике. Нилов призвал к лояльности работодателей и эффективному использованию существующих переносов для удовлетворения запросов граждан.
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«Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны», — указал он.
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Депутат считает, что необходимости в новых законодательных изменениях нет, учитывая экономическую ситуацию и рынок труда. Дополнительные выходные только усилят финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней и организации.
В этом году многие россияне брали отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договаривались с работодателями о гибком графике. Нилов призвал к лояльности работодателей и эффективному использованию существующих переносов для удовлетворения запросов граждан.
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Мария Моисеева