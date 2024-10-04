Названо число квартир, продающихся в небоскрёбах Москвы

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Согласно исследованию аналитиков VSN Group, в Москве продаются 3 675 квартир в 23 небоскребах на разных стадиях строительства.
Отмечается, что это число составляет 7% от общего количества лотов в «старой» Москвы.
Интересно, что квартирами премируют призёров Паралимпиады в Париже. Об этом заявил Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, призёры могут получать также автомобили за свои успехи.
Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов заявил о том, что более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.
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«Количество небоскребов в Москве продолжит увеличиваться, что связано с отменой в городе предельной высотности зданий. Девелоперы, имеющие опыт строительства высотных проектов, будут использовать это. Но подобными мощностями обладают далеко не все застройщики, а после преодоления отметки в 150 м существенно увеличивается себестоимость строительства», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
Интересно, что квартирами премируют призёров Паралимпиады в Париже. Об этом заявил Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, призёры могут получать также автомобили за свои успехи.
«Вопрос премирования государством победителей и призёров Паралимпиады в Париже обсуждается. Но уже сейчас чемпионов, призёров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ. Так, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Им вручают денежные премии, квартиры, машины», – заявил в беседе с Metaratings.ru Рожков.
Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов заявил о том, что более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.
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Мелисса Тимофеева