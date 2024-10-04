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Названо число квартир, продающихся в небоскрёбах Москвы

VSN Group: В небоскрёбах Москвы продаются более 3 тыс квартир
04 октября 2024, 18:50
Фото: iStock/Ershov_Maks

Фото: iStock/Ershov_Maks

Согласно исследованию аналитиков VSN Group, в Москве продаются 3 675 квартир в 23 небоскребах на разных стадиях строительства.
Отмечается, что это число составляет 7% от общего количества лотов в «старой» Москвы.

«Количество небоскребов в Москве продолжит увеличиваться, что связано с отменой в городе предельной высотности зданий. Девелоперы, имеющие опыт строительства высотных проектов, будут использовать это. Но подобными мощностями обладают далеко не все застройщики, а после преодоления отметки в 150 м существенно увеличивается себестоимость строительства», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.



Интересно, что квартирами премируют призёров Паралимпиады в Париже. Об этом заявил Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, призёры могут получать также автомобили за свои успехи.

«Вопрос премирования государством победителей и призёров Паралимпиады в Париже обсуждается. Но уже сейчас чемпионов, призёров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ. Так, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Им вручают денежные премии, квартиры, машины», – заявил в беседе с Metaratings.ru Рожков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов заявил о том, что более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.

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Суд отклонил иск Поперечного* к Минюсту об исключении из реестра иноагентов
04 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы отказал комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту России, в котором тот требовал исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил решение, согласно которому в удовлетворении иска Поперечного* было отказано.

Напомним, что Поперечного* внесли в реестр Минюста в июне этого года. Из документа ведомства следует, что комик неоднократно выступал на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами, создавал материалы иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.

В настоящее время комик проживает за пределами России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#суд
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#сво
#иноагенты
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Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест
Мужа блогера Лерчек Артема Чекалина отправили под домашний арест
04 октября 2024, 18:33

Фото: пресс-служба суда

Суд Москвы отправил под домашний арест мужа блогера Валерии Лерчек — Артема Чекалина. Об этом сообщила 4 октября пресс-служба судов.
«Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток», — сообщает суд.

По решению Троицкого суда, Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября. Ему вменяют незаконные валютные операции с использованием подложных документов — пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК.

По версии следствия, блогеры вместе с Лерчек вывели из России в офшоры порядка 250 миллионов рублей за полгода. Артем и Валерия развелись после 12 лет брака, у пары есть трое детей.

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#суд
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#операции
#блогер
#деньги
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Озвучены последствия подорожания сидра в РФ
Эксперт алкогольного рынка Небольсин допустил уход с рынка части производителей
04 октября 2024, 18:16

Фото: iStock/Ridofranz

Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Алексей Небольсин заявил, что подорожание сидра в России связано с неурожаем яблок.
По его словам, ситуация усугубляется с повышение акцизов на продукцию, нехватке работников и т. д. Специалист отметил, что, если ситуация не изменится, многие производители могут покинуть рынок этой продукции.

«Всё это в совокупности наносит удар по производителям. Боюсь, что в следующем году многих из них уже не будет на рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Небольсин.

А финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева раскрыла, как можно существенно экономить при походе за продуктами в магазин. Специалист рекомендовала не ходить в магазин голодным, составлять список и использовать многоразовую сумку для товаров, не покупая каждый раз новый пакет. Как передают «Известия» слова эксперта, также важно экономить не в ущерб качеству и обращать внимание на сроки годности товаров.

Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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#продукты
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Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс
Психолог Масолова: Игрушки-антистресс могут помочь в борьбе с бессонницей
04 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/Lyubov Smirnova

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова заявила, что игрушки-антистресс могут выступать как вспомогательный элемент в борьбе с бессонницей и стрессом.
Также взаимодействие с такими игрушками может отвлечь человека от психотравмирующих переживаний, сформировать душевную гармонию и даже снизить невроз и депрессию.

«У игрушек-антистресс подобный эффект, к которому добавляются приятные тактильные ощущения, способные усилить переключение внимания с эмоциональных переживаний. Человек расслабляется и успокаивается. Не забываем про важность развития мелкой моторики рук, на которую тоже влияют подобные игрушки», — пояснила в беседе с «Известиями» Масолова.

До этого психолог Елизавета Чернова отметила, что нет ничего страшного в том, что дети играют в животных и даже ассоциируют себя с ними или с персонажами из игр, книг и фильмов.

«Но для квадроберов реальность перестаёт существовать: они начинают громко лаять, кушать корм для животных и вести себя агрессивно в обществе. Такое поведение наносит вред не только обществу, но и самому ребёнку. Причиной такого поведения чаще являются отсутствие внимания, уход от реальности социальной среды, семейного конфликта или проблем в школе. Важно понять отличает ли ребёнок, где реальность, а где игра. Эти разделения и определяют норму или психические отклонения», – добавила в беседе с RuNews24.ru Чернова.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.

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#человек
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В России начали продавать будки для квадроберов
Будки для квадроберов появились в России на маркетплейсах
04 октября 2024, 17:42

Фото: iStock/Diy13

Дома для квадроберов в России начали появляться на сайтах маркетплейсов. Интернет-магазины предлагают будки для детей и подростков, которые относят себя к субкультуре квадроберов, имитирующих поведение животных.
Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров. По мнению продавца, домик способствует развитию воображения у детей. Цена домов для квадроберов начинается от 21 000 рублей.

Днем ранее на маркетплейсах России появился корм для квадроберов, 500-граммовые упаковки со сладостями предлагают почти за 1000 рублей.

Новая молодежная субкультура вызывает неоднозначную реакцию у общества. В сентябре сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете квадроберов в России.

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#цена
#дом
#магазины
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#культура
#животные
#россия
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Милонов объяснил, почему в России не будет налога на бездетность
Милонов: Насильно семью никто строить не будет
04 октября 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение парламентария Андрея Гурулева о введении в России налога на бездетность и усомнился в реализуемости такой идеи.
«Не думаю, что надо вводить налог на бездетность. То, что мы слышим сейчас – это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении. Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии. Насильно семью никто строить не будет. Мое персональное мнение – такого налога в России не будет», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Кроме этого, он прокомментировал скандал в Польше о появлении на полках магазинов алкогольных напитков, разлитых в напоминающую продукты для детей тару.

«Я рад, что у нас в стране мы побороли всяческие «детские вина», «детское шампанское» и прочие «детские сигареты», — отметил в беседе с RT Милонов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов требовал очистить с хлоркой кабинет парламента, где предположительно сняли видео с проституткой и депутатом КПРФ.

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#мнение
#депутат
#виталий милонов
#налог
#дети
#семья
#напитки
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Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней
Как россияне будут отдыхать на Новый год, сообщили в правительстве
04 октября 2024, 17:24

Фото: медиасток.рф

Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней — до 8 января включительно. Об этом сообщили в правительстве 4 октября.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 29 декабря 20245 года и продлятся до 8 января 2025. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг 9 января. Первая рабочая неделя в январе продлится всего два дня, затем снова выходные.
«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно», — сообщили в правительстве.

Не считая новогодних каникул, всего в следующем году у россиян будет 19 нерабочих дней.

Отметим, что в конце октября этого года россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября и до 2 ноября включительно.

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#министр
#рабочая
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«Признание экстремистским»: Депутат Колунов про запрет квадробинга в России
Депутат Колунов: ответственность за квадробинг будет соразмерной
04 октября 2024, 17:24

Фото: Радио 1

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
Он отметил, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

В беседе с «Радио 1» Депутат Государственной Думы Сергей Колунов сообщил, что вопрос установления и серьезности мер ответственности прорабатывается комплексно.

«Мы подходим к вопросу комплексно, учитывая мнение органов опеки, учитывая мнение общественности. Пока точного ответа на этот вопрос нет, однако, уверяю, ответственность будет соразмерной», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что инициирование запрета на это явление приравнивается к тому, чтобы сделать движение экстремистским.

«Фактически запрет движения, который я инициировал вчера, и есть признание движения экстремистским со всеми вытекающими последствиями. Я получил обратную связь от многих коллег по Думе, у многих свое мнение, однако большинство солидарно со мной и с тем, что эту заразу пора запрещать. Будем думать над полноценным законопроектом», — поделился собеседник.

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#животное
#движение
#запрет
#мнение
#депутат
#госдума
#статьи
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Автоэксперт Сажин объяснил работу способных распознавать скрытые номера камер
04 октября 2024, 17:23

Фото: iStock/pixinoo

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что новый дорожные камеры, способные распознавать скрытые номера автомобилей, будут работать на основании искусственного интеллекта.
«Со снятыми номерами эта машина всё равно будет идентифицирована. Потому что камеры работают на искусственном интеллекте. Все они завязаны в одну систему, и если водитель где-то снял номер и поехал без него, потом повесил, то весь путь его будет прослежен», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого сообщалось, что в эти выходные в Кемерове изменится организация дорожного движения, часть одной из улиц перекроют. Об этом предупредили водителей.

«Продолжатся работы по реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев в рамках комплексного развития территории заискитимской части города Кемерово. Движение транспорта будет организовано согласно схеме. Просьба к автомобилистам учитывать эту информацию при планировании маршрутов», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии города.

Ранее Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.

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#автомобили
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#машина
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