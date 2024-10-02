Заммэра Ефимов: свыше 400 жителей Войковского района переезжают по реновации

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Более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов. В частности, речь идет об улице Нарвская.
«Новый дом построен на месте снесённой пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу: Нарвская улица, дом 5А», — сказал чиновник.
Ефимов добавил, что в 19-этажном здании есть подземный паркинг с 68 машино-местами. Квартиры с улучшенной отделкой, и в них уже можно заселяться. Кроме того, там есть все необходимое, включая плиты, светильники и сантехнику. Обустроены придомовые территории.
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