Названо число людей, проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье

В жилом комплексе «Люберцы», расположенном в микрорайоне Зенино, были поставлены на кадастровый учёт два новых корпуса. Благодаря этому новосёлы смогут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также выполнять другие юридические процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.