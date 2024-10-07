Названо число людей, проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье

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В пунктах временного размещения, расположенных в Московской области, в настоящее время живут более 1,3 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома, оказание помощи этим людям обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сейчас в Московской области функционирует 14 пунктов временного размещения, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. В основном это те, кто особенно нуждаются в помощи — дети, мамы с малышами, пенсионеры», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он добавил, что эти люди обеспечены всем необходимым: для них организовано пятиразовое питание и медицинская помощь, предоставляется одежда, игрушки, книги, школьная форма и пр. Дети учатся, а взрослым оказывается помощь в трудоустройстве.
Помочь людям, проживающим в областных пунктах ременного размещения, может любой желающий. Адреса точек сбора гуманитарной помои в разных округах области размещены по на сайте «Волонтёры Подмосковья».
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Лев Каштанов