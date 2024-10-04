В Ступине собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Новую партию гуманитарной помощи собрали в центре гражданского и патриотического воспитания «Армеец» городского округа Ступино, завтра он будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В числе гуманитарного груза – коптеры, рации, противодронные ружья, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое. Весь округ объединился и помогает защитникам Отечества. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.В сборе помощи приняли участие члены окружного Совета депутатов, активисты местного отделения партии «Единая Россия», промышленные и торговые предприятия, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные жители.
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