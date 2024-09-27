Одежду, памперсы и пеленки отправили жителям Курской области московские магазины игрушек

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Крупная сеть детских магазинов Москвы при участии правительства столицы отправила пострадавшим жителям Курской области серию гуманитарных грузов. Об этом сообщил 27 сентября столичный Департамент торговли и услуг.
«В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок памперсов и пеленок, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок», — говорится в сообщении.
В недавней партии гуманитарного груза собрали одежду для малышей: более 40 тысяч детских ползунков, кофт, рубашечек и комбинезонов уже отправились в Курскую область.
Столичные предприниматели одни из первых подключились к помощи жителям приграничных регионов. Собирать и упаковывать необходимые вещи помогают не только владельцы бизнеса и благотворительные фонды, но и обычные граждане.
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Лия Мурадьян