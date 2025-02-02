Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики

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Дональд Трамп заявил, что причинами введения пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики являются наркотики и Мигранты. Об этом написал сам президент США в соцсети Truth Social.
«Это было сделано <...> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые убивают наших граждан, включая фентанил. Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента - обеспечивать безопасность всех нас», — написал Трамп.
Также в своем сообщении американский лидер уточнил, что размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%. При этом на энергоресурсы последних пошлины будут в размере 10%. Такой же дополнительный тариф введен на все товары из Китая.
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