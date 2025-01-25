Вступил в силу закон, ужесточающий правила получения мигрантами РВП и ВНЖ

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С 25 января вступил в силу закон, ужесточающий правила получения мигрантами разрешения на временное проживания и вида на жительство.
Как разъяснил телеграм-канал Readovka, теперь приезжим будет сложнее легализовать свое пребывание на территории России за счет фиктивных браков и признания отцовства. Для получения разрешения на временное проживание вне квоты брак иностранца с гражданином России должен длиться не менее трех лет или у пары должен быть общий ребенок. Новый закон дает возможность аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство при расторжении или признания недействительным брака или лишения родительских прав иностранного гражданина.
Мигранты могут получить вид на жительство в упрощенном порядке, если в браке с гражданином страны появился ребенок. Если же такой союз признается недействительным, миграционный статус может быть изменен, даже если решение принято до 25 января 2025 года.
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Александр Бойцов