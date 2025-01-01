В России сократили срок пребывания иностранцев без виз

Фото: iStock/Prostock-Studio
Максимальный срок пребывания иностранцев в России с 1 января не сможет превышать 90 дней в течение года. Соответствующие поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Отмечается, что нововведение касается иностранцев, пребывающих в страну в безвизовом порядке.
Ранее такая категория иностранцев могла находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Теперь этот срок увеличивается до одного года с сохранением прежнего количества дней.
В МВД уточнили, что условия не распространятся на иностранцев, прибывших в Россию для получения образования, оформивших патент, трудовые отношения с работодателем или имеющих иной правовой статус.
Читайте также:
Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус
ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать
Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-мигрантов будут иметь тот же статус
Ранее такая категория иностранцев могла находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Теперь этот срок увеличивается до одного года с сохранением прежнего количества дней.
В МВД уточнили, что условия не распространятся на иностранцев, прибывших в Россию для получения образования, оформивших патент, трудовые отношения с работодателем или имеющих иной правовой статус.
Читайте также:
Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус
ПМЖ 2025: что такое, как получить и сколько ждать
Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-мигрантов будут иметь тот же статус
Анастасия Чинкова