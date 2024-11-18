Названо число планирующих подрабатывать в новогодние праздники россиян

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Опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
Отмечается, что ещё 37% допускают подработку в праздники при наличии подходящих предложений, а 29% планируют отдых в этот период.
До этого российский певец Олег Газманов пригласил туристов на открытие зимнего сезона в посёлке Шерегеш Кемеровской области.
Ранее исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.
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«Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR, работники фитнес-индустрии и салонов красоты, а также сотрудники автомобильного бизнеса», — приводит RT сообщение исследователей.
До этого российский певец Олег Газманов пригласил туристов на открытие зимнего сезона в посёлке Шерегеш Кемеровской области.
«Это будет настоящий праздник спорта и музыки. Я обожаю горы и горные лыжи, и буду очень рад спеть любимые песни», — приводит «Сiбдепо» слова артиста.
Ранее исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева