Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году

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Время летит быстро, и, казалось бы, только вчера мы встречали осень, а сейчас уже пора готовиться к зиме. Но какая зима без новогодних праздников?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, в каких цветах лучшего всего встречать 2025 год.
Говоря о материалах для выбора наряда, Анна Скороходова посоветовала отдать предпочтение велюру, бархату и парче.
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«Если говорит о трендовых цветах, то это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий год зеленой деревянной змеи, которая покровительствует зелёному оттенку. Еще, конечно же, винный оттенок, шоколадный, сочетание чёрного и белого, насыщенный алый цвет, который, по мнению астрологов, привлекает деньги и находится в модном топе. Также не стоит забывать про цвет лазури и нежно-голубой», — поделилась стилист.
Говоря о материалах для выбора наряда, Анна Скороходова посоветовала отдать предпочтение велюру, бархату и парче.
«Также стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами. Еще стоит отметить змеиный принт, однако он смотрится с одной стороны роскошно, а с другой стороны претензионно, поэтому его следует выбирать для светских раутов в ресторанах и подобных заведениях», — сказала эксперт.
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Анастасия Бондарева