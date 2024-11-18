Главную новогоднюю ёлку России нашли в лесу под Можайском

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Главной новогодней ёлкой страны станет ель, обнаруженная у деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента России.
«По традиции управление вместе с правительством Подмосковья и Комлесхозом Московской области начали поиски новогоднего дерева ещё летом. В конкурсе участвовали более 25 претенденток со всего региона. Чтобы отыскать его, комиссии пришлось проехать более 3 тыс. км. Отбор проходил по «Кремлёвским стандартам»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлёт нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду», – говорится в сообщении.В итоге самую высокую оценку получила ель, растущая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Её высота – 30 м, возраст – 90 лет, обхват ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 8 м. У новогодней красавицы – насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма.
Как отметили в Управделами президента, Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны.
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