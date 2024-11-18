Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома

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Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.
«18% участников исследования удаётся уложиться в диапазон от 4 до 5 тыс. рублей. 6% приобретают декорации на сумму от 6 до 10 тыс. рублей. 5% откладывают на эти покупки более 15 тыс. рублей, 4% — от 10 до 15 тыс. рублей», — приводит RT сообщение аналитиков.
Вместе с тем, выяснилось, что украшать жилище к Новому году предпочитают 82% респондентов, в то время как 18% отмечают праздник без лишнего декора.
До этого сообщалось, что главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из деревни Знаменка Московской области.
«Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Более 3 тыс. км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую. Традиционно отбор происходит по «кремлёвским стандартам». Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи Знаменки Можайского городского округа Московской области», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта Управления делами президента РФ.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
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Мелисса Тимофеева