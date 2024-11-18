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Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома

Опрос: Почти 70% тратят на новогодний декор до 3 тыс рублей
Фото: iStock/SyhinStas

Фото: iStock/SyhinStas

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.
«18% участников исследования удаётся уложиться в диапазон от 4 до 5 тыс. рублей. 6% приобретают декорации на сумму от 6 до 10 тыс. рублей. 5% откладывают на эти покупки более 15 тыс. рублей, 4% — от 10 до 15 тыс. рублей», — приводит RT сообщение аналитиков.

Вместе с тем, выяснилось, что украшать жилище к Новому году предпочитают 82% респондентов, в то время как 18% отмечают праздник без лишнего декора.



До этого сообщалось, что главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из деревни Знаменка Московской области.

«Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Более 3 тыс. км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую. Традиционно отбор происходит по «кремлёвским стандартам». Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи Знаменки Можайского городского округа Московской области», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта Управления делами президента РФ.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

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Названо число планирующих подрабатывать в новогодние праздники россиян
Опрос: 26% россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники
18 ноября 2024, 19:05

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
Отмечается, что ещё 37% допускают подработку в праздники при наличии подходящих предложений, а 29% планируют отдых в этот период.

«Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR, работники фитнес-индустрии и салонов красоты, а также сотрудники автомобильного бизнеса», — приводит RT сообщение исследователей.

До этого российский певец Олег Газманов пригласил туристов на открытие зимнего сезона в посёлке Шерегеш Кемеровской области.

«Это будет настоящий праздник спорта и музыки. Я обожаю горы и горные лыжи, и буду очень рад спеть любимые песни», — приводит «Сiбдепо» слова артиста.

Ранее исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.

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#праздник
#отдых
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#горные россияне
#сотрудники
#работники
#работа
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Подмосковная семья заняла первое место по итогам акции «Бумбатл»
18 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Семья из Московской области показала лучшие результаты по итогам акции «Бумбатл» в номинации «Семьи-победители». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По всей России подвели итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Подмосковная семья Пивульских победила в семейной категории. Мама, папа и три дочери впятером собрали более 4,7 тонн разных видов бумаги. Многодетная семья будет награждена премией «МыВместе» за активное участие в экологической жизни региона», – рассказали в ведомстве.
Всего школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных организаций из Подмосковья сдали около 200 тонн вторсырья и заняли четвёртое место. Сданное сырьё поступило в пункты приёма «Мегабак». Оттуда семь региональных операторов Подмосковья по обращению с ТКО отправили его на переработку.

«БумБатл» проходил на территории Подмосковья с 21 октября по 10 ноября. Главными целями называли объединение жителей вокруг экологических вопросов, привлечение внимания к разумному потреблению природных ресурсов.

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#минчистоты
#семья
#подмосковье
#московская область
#акция
#экология
#вторсырьё
#макулатура
#конкурс
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Депутат Бессараб выразила опасение по поводу четырёхдневки для многодетных
18 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели для многодетных родителей до 4-ёх дней может создать напряжённость между руководителем организации и такими сотрудниками.
Она добавила, что нынешний режим работы и отдыха для сотрудников предполагает оптимальный баланс, позволяющий человеку восстановиться.

«Увеличение рабочего времени до 9 часов в день – это нарушение текущего трудового законодательства и ухудшение условий труда. И я думаю, что это никоим образом не будет скомпенсировано четырехдневной рабочей неделей», – дополнила в беседе с «Москвой 24» Бессараб.

А исследование сервиса «Работа.ру» показало, как россияне борются с выгоранием на работе. Так, 34% опрошенных заявили, их спасают активности вне работы, а 30% находят отдушину в отпуске.

«А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.

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#работа
#отдых
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#исследование
#выходные
#россияне
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Глава Красногорска обсудил с жителями Путилкова вопросы дорожного движения
18 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездной приём провел глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в деревне Путилково, основной темой обсуждения стала транспортная загруженность района, связанная с плотной застройкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча состоялась в клиентском офисе группы компаний «Самолёт» — застройщика нескольких крупных жилых комплексов в Путилкове.

«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть в рамках того плана организации движения, который сейчас рассматривается», — сказал управляющий ЖК «Большое Путилково» группы компаний «Самолёт» Денис Железняков.
Он добавил, что с планом организации движения ознакомили пришедших на встречу жителей, и они согласились с тем, что реализация этого плана улучшит транспортную ситуацию в районе.

В ходе встречи были также подняты вопросы о качестве работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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#красногорск
#путилково
#дмитрий волков
#дороги
#транспорт
#выездная администрация
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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья поучаствовали в выставке собак «Евразия 2024»
18 ноября 2024, 17:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Красногорске состоялась крупнейшая выставка собак «Евразия». Специалисты ГБУВ МО «Терветуправление №1» проводили ветеринарный контроль и регистрировали животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках выставки было осмотрели и допустили к участию более пяти тысяч собак. Сотрудники кол-центра Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали любителям породистых животных, кинологам и заводчикам о текущих ветеринарных требованиях, ответственном обращении с питомцами, вакцинации, порядке регистрации и работе государственных ветеринарных учреждений региона.

За два дня работы выставки специалисты проконсультировали более 200 владельцев собак и тех, кто только планирует завести себе питомца.

В Министерстве отметили, что операторы колл-центра, среди которых есть опытные ветеринары и юристы, предоставляют консультации по вопросам ветеринарии ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 7 (495) 668-01-25.

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Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году
Стилист Скороходова: трендовым цветом считаются все оттенки зеленого
18 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Demkat

Время летит быстро, и, казалось бы, только вчера мы встречали осень, а сейчас уже пора готовиться к зиме. Но какая зима без новогодних праздников?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, в каких цветах лучшего всего встречать 2025 год.

«Если говорит о трендовых цветах, то это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий год зеленой деревянной змеи, которая покровительствует зелёному оттенку. Еще, конечно же, винный оттенок, шоколадный, сочетание чёрного и белого, насыщенный алый цвет, который, по мнению астрологов, привлекает деньги и находится в модном топе. Также не стоит забывать про цвет лазури и нежно-голубой», — поделилась стилист.

Говоря о материалах для выбора наряда, Анна Скороходова посоветовала отдать предпочтение велюру, бархату и парче.

«Также стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами. Еще стоит отметить змеиный принт, однако он смотрится с одной стороны роскошно, а с другой стороны претензионно, поэтому его следует выбирать для светских раутов в ресторанах и подобных заведениях», — сказала эксперт.

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#стиль
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Продолжается приём заявок на получение субсидии для покупки сельхозтехники
18 ноября 2024, 17:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В конце октября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на получение субсидии для возмещения части затрат на покупку сельскохозяйственной техники.
На данный момент подано более 100 заявок. Победители распределят между собой 328,2 миллиона рублей. Отбор продлится до 25 ноября, а результаты объявят до 3 декабря.

В ноябре стартовал отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения до 50 % затрат и субсидирования молочного животноводства в фермерских хозяйствах. Приём заявок на эти программы поддержки уже завершён.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в текущем году на поддержку аграриев было выделено более 5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, предусмотрены 30 видов субсидий. Ежегодно субсидии получают около 3 тысяч организаций и фермерских хозяйств.

Актуальную информацию о начале приёма заявок на государственную поддержку региональных аграриев можно найти на сайте министерства в разделе «Новости».

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#проект
#субсидии
#победители
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#подмосковье
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Красногорских школьников познакомили с учёбой в военно-инженерной академии
18 ноября 2024, 17:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Ученики 10 и 11 классов школ микрорайона Нахабино побывали в Военно-инженерной академию имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Их ждала насыщенная программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дорогие призывники, не надо бояться вооружённых сил. Это сейчас идущий вперед молодой организм, который перевооружается, выполняет долг по защите Отечества. За последние пять лет почти 1 тыс. наших призывников ушло в войска. Все отслужили, вернулись живыми и здоровыми, окрепшими», – сказал перед началом патриотической акции военком Красногорска Игорь Тельбухов.
Программу продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина. Затем прошло музыкальное выступление православного хора и ансамбля инженерных войск России «За веру и Отечество».
«Очень понравилось, прекрасный музыкальный ансамбль. Думаю, здесь много возможностей для самореализации в дальнейшем. Я занимаюсь физикой, математикой. Возможно, буду поступать на инженера. Считаю, что не только мужчины могут посвятить себя военной службе, но и девушки», – сказала ученица 10Б класса Образовательного центра «Лидер» Дарья Немченко.
Во время экскурсии по академии и учебному полигону ребята посетили музей и тренировочные пространства, имитирующие боевые условия и работу по разминированию в зоне гражданской застройки. Школьникам показали процесс подготовки кинологами собак-поисковиков, продемонстрировали возможности спецтехники инженерных войск. Все смогли оценить условия быта и службы курсантов академии.

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#подмосковье
#московская область
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В Думе считают, что правительство должно принять «незамедлительные» меры по мигрантам
18 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/ FedotovAnatoly

В Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
Ещё депутаты Государственной Думы предлагают расширить процедуру видеозаписи данных экзаменов. В рамках борьбы с незаконной миграцией этот проект обращения направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты также предложили разработать и закрепить необходимые уровни владения русским языком для иностранцев, учитывая их профессиональные обязанности. Ещё они хотят инициировать определение перечня государственных учреждений, которым будет разрешено экзаменовать иностранцев и установить места проведения тестирования с учетом нужд отдельных регионов.

Также Госдума советует правительству принять меры для того, чтобы не допускать заключения посреднических договоров с коммерческими организациями, которые проводят экзамены и выдают сертификаты.

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