Названо число вывезенных с Ближнего Востока туристов из России
АТОР: около четырех тысяч россиян вывезли с Ближнего Востока за два дня
С момента обострения конфликта с Ближнего Востока эвакуировали около четырех тысяч россиян. Об этом сообщает АТОР в телеграм-канале.
По данным организации, 2 марта из стран Персидского залива вылетели примерно 1,1 тысячи туристов, 3 марта — еще почти 2,8 тысячи. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», flydubai, Oman Air, flynas, Emirates, S7 Airlines и «Уральские авиалинии».
Ранее сообщалось, что российские туроператоры теряют не менее 1,5 млн долларов в сутки из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока после остановки рейсов.
Читайте также: