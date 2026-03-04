Названо число вывезенных с Ближнего Востока туристов из России

04 марта 2026, 10:42

АТОР: около четырех тысяч россиян вывезли с Ближнего Востока за два дня

Фото: iStock/OceanFishing

С момента обострения конфликта с Ближнего Востока эвакуировали около четырех тысяч россиян. Об этом сообщает АТОР в телеграм-канале.