Выяснилось, кого избрали следующим верховным лидером Ирана

04 марта 2026, 05:29

NYT: Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи может стать преемником отца

Фото: iStock/Rainer Puster

После смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи его второй сын, 56-летний Моджтаба, стал главным кандидатом на опустевший пост. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомлённых иранских чиновников.





Согласно материалу, высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, провели во вторник закрытое совещание. На нём сын убитого аятоллы стал явным основным претендентом.





«Выбрать Моджтабу сейчас было бы мудрым решением, потому что он хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов», — отметил аналитик из Тегерана Мехди Рахмати.