Выяснилось, кого избрали следующим верховным лидером Ирана
NYT: Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи может стать преемником отца
После смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи его второй сын, 56-летний Моджтаба, стал главным кандидатом на опустевший пост. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомлённых иранских чиновников.
Согласно материалу, высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, провели во вторник закрытое совещание. На нём сын убитого аятоллы стал явным основным претендентом.
«Выбрать Моджтабу сейчас было бы мудрым решением, потому что он хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов», — отметил аналитик из Тегерана Мехди Рахмати.В публикации указано, что рассматривалась возможность объявить Моджтабу Хаменеи преемником уже в среду утром. Однако появились опасения, что такой шаг сделает его первоочередной мишенью для США и Израиля.
Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль атаковали объекты на территории Ирана. Военно-политическое противостояние Тегерана и Тель-Авива, десятилетиями тлевшее в тени прокси-войн, теперь вышло на новый уровень — с ударами по столицам и атаками по военным базам за пределами двух стран. В результате одного из израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем местные власти объявили 40-дневный траур.