Туроператоры теряют по 1,5 млн долларов в день из-за ситуации на Ближнем Востоке

02 марта 2026, 10:45

Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока после остановки рейсов, достигают не менее 1,5 млн долларов в сутки. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников рынка.