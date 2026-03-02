Туроператоры теряют по 1,5 млн долларов в день из-за ситуации на Ближнем Востоке
Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока после остановки рейсов, достигают не менее 1,5 млн долларов в сутки. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников рынка.
Член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян отметил, что при средней стоимости проживания одного туриста 80–100 долларов в день совокупные расходы быстро достигают миллионов. По его оценке, суммарный ущерб отрасли уже составляет около 1,5 миллионов долларов ежедневно.
Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, глава туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что реальные потери могут быть выше. По его словам, только в ОАЭ на момент приостановки авиасообщения находилось порядка 50 тысяч россиян. Даже если экстренная помощь требуется половине из них, расходы компаний исчисляются несколькими миллионами долларов в день.
В РСТ также обращают внимание на дополнительные затраты, связанные с круглосуточной работой сотрудников туроператоров, которые занимаются переселением и организацией проживания клиентов. Мурадян заявил, что в сложившейся ситуации назрела необходимость пересмотра механизма доступа туроператоров к резервным фондам «Турпомощи» для оперативной поддержки компаний и туристов.
