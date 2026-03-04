Достижения.рф

CNN: ЦРУ планирует вооружить иракских курдов, для атаки на Иран

Фото: iStock/Sunshine Seeds

ЦРУ планирует вооружить иракских курдов для возможной атаки на Иран. Об этом сообщает телеканал CNN.



Ведомство рассматривает поставки оружия курдским формированиям, рассчитывая вовлечь их в антиправительственные выступления. Предполагается, что курдские отряды могут вступить в столкновения с вооруженными силами Ирана в ближайшие дни.

Собеседники CNN утверждают, что при возможных боевых действиях курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля.Также сообщается, что американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с лидерами курдов в Ираке по вопросу их вооружения. При этом на ирано-иракской границе могут находиться несколько тысяч жителей Курдистана, готовых вступить в вооруженные формирования.

Иван Мусатов

