CNN: ЦРУ планирует вооружить иракских курдов, для атаки на Иран
ЦРУ планирует вооружить иракских курдов для возможной атаки на Иран. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ведомство рассматривает поставки оружия курдским формированиям, рассчитывая вовлечь их в антиправительственные выступления. Предполагается, что курдские отряды могут вступить в столкновения с вооруженными силами Ирана в ближайшие дни.
Собеседники CNN утверждают, что при возможных боевых действиях курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля.Также сообщается, что американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с лидерами курдов в Ираке по вопросу их вооружения. При этом на ирано-иракской границе могут находиться несколько тысяч жителей Курдистана, готовых вступить в вооруженные формирования.
