Стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев

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Польша уже не в первый раз отказывается принимать украинских беженцев в рамках «Пакта о миграции» Европейского союза. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова передаёт РИА Новости.
«Варшава неохотно реагирует на связанные с миграционной политикой инициативы Брюсселя. Это связано с пониманием властей, что из-за конфликта на Украине приток беженцев в Польшу останется высоким», — пояснил Топорнин.
Однако он отметил, что окончательное решение по какой-либо инициативе ЕС будет приниматься странами-членами объединения. Топорнин также добавил, что власти Венгрии, Словакии и Румынии имеют позицию, аналогичную Польше.
Ранее стало известно, что, вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.
Напомним, Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.
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