Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад

Украинские беженцы — серьезная проблема для Норвегии, поэтому в Осло могут решить вернуть Украине до тысячи человек. Об этом пишет NRK. По данным журналистов, с марта 2022 года более 77 тысяч человек подали заявку на так называемую коллективную защиту. Норвежские власти стали рассматривать каждое заявление индивидуально.