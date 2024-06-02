Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA
Украинские беженцы — серьезная проблема для Норвегии, поэтому в Осло могут решить вернуть Украине до тысячи человек. Об этом пишет NRK. По данным журналистов, с марта 2022 года более 77 тысяч человек подали заявку на так называемую коллективную защиту. Норвежские власти стали рассматривать каждое заявление индивидуально.
В Минюсте страны отметили, что воинская служба сама по себе не является «основанием для предоставления убежища в Норвегии».
Киев и Осло подписали соглашение о безопасности сроком на пять лет. Норвегия хочет продолжать поставлять вооружения украинским неонацистам, а именно, переносные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
По уточнению NRK, несмотря на помощь Украине, Норвегия собирается ужесточать правила предоставления убежища украинцам.
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Киев и Осло подписали соглашение о безопасности сроком на пять лет. Норвегия хочет продолжать поставлять вооружения украинским неонацистам, а именно, переносные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
По уточнению NRK, несмотря на помощь Украине, Норвегия собирается ужесточать правила предоставления убежища украинцам.
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Никита Кротов