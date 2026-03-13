Названо имя известного уличного художника Бэнкси
По итогам многолетнего расследования стало известно, что за псевдонимом Бэнкси стоит художник Робин Ганнингем из Бристоля, который сейчас носит имя Дэвид Джонс. Об этом пишет Reuters.
Как отмечает автор материала, впервые личность уличного художника предположительно раскрыл еще в 2008 году британский таблоид The Mail on Sunday. Издание тогда заявило, что его годичное расследование «приблизилось к раскрытию» личности Бэнкси максимально близко.
По данным Reuters, после публикации статьи в 2008 году Ганнингем, вероятно, сменил имя. Бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес подтвердил эту версию в беседе с агентством, заявив, что «Робина Ганнингема не существует».
Ключевой уликой в расследовании агентства стал арест художника в 2000 году. Полиция Нью-Йорка задержала его за нанесение граффити на рекламном щите по адресу Хадсон-стрит, 675. В содеянном признался Ганнингем — его имя фигурирует в судебных и полицейских документах, связанных с инцидентом.
В ходе работы журналисты опросили множество свидетелей, проанализировали документы и «цифровые следы» Бэнкси.
Читайте также: