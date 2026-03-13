Семья за сутки разобрала несколько тонн мусора ради выброшенного золота
Семья из Китая вместе с полицией провела почти сутки на мусороперерабатывающем заводе, перебирая отходы, чтобы найти случайно выброшенное золото. Об этом сообщает Sohu.
Инцидент произошел в городе Шанжао. Женщина по ошибке лишилась более килограмма золотых украшений и слитков общей стоимостью примерно $218 тысяч. Накануне она забрала драгоценности из банковского хранилища, собираясь их продать, и временно оставила дома. Утром во время уборки сестра хозяйки приняла пакет с золотом за мусор и выбросила его в уличный контейнер.
Пропажу заметили около 11:00 и сразу обратились в полицию. По записям камер выяснилось, что контейнер уже опустошил мусоровоз, который увез отходы на переработку в соседний город.
В тот же день семья вместе с правоохранителями приехала на завод и остановила несколько машин, готовившихся к разгрузке. При содействии местных властей и коммунальных служб организовали поиски. После перебора примерно десяти тонн мусора удалось обнаружить слитки и украшения весом свыше 1000 граммов — почти все потерянное золото. Владелица призналась, что до сих пор не верит, что ценности получилось вернуть.
