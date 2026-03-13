В Раменском открылась выставка художницы-дебютантки «Цифровой скетчбук»

13 марта 2026, 17:43

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Дебютная выставка художницы Анастасии Никулиной заработала в туристско-информационном центре «Раменское». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





На открытии выставки Анастасия рассказала, как создаются рисунки на планшете, чем отличаются разные программы и форматы, а также как художники цифровой эпохи участвуют в создании онлайн-игр, фильмов, брендов и мобильных приложений.





«Экспозиция выстроена на контрасте: с одной стороны организаторы разместили классические работы по живописи и рисунку, с другой — векторную графику и созданных Никулиной цифровых персонажей», — говорится в сообщении.