В Раменском открылась выставка художницы-дебютантки «Цифровой скетчбук»
Дебютная выставка художницы Анастасии Никулиной заработала в туристско-информационном центре «Раменское». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
На открытии выставки Анастасия рассказала, как создаются рисунки на планшете, чем отличаются разные программы и форматы, а также как художники цифровой эпохи участвуют в создании онлайн-игр, фильмов, брендов и мобильных приложений.
«Экспозиция выстроена на контрасте: с одной стороны организаторы разместили классические работы по живописи и рисунку, с другой — векторную графику и созданных Никулиной цифровых персонажей», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до конца марта. Туристско-информационный центр находится по адресу: город Раменское, улица Михалевича, дом №3.