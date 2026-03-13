Достижения.рф

В Серпухове расскажут о жизни и творчестве Ивана Шишкина

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

20 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится лекция «Шишкин: жизнь и творческий путь», посвящённая знаменитому русскому пейзажисту, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Слушатели узнают о становлении мастера — от первых шагов в Москве и Петербурге до европейского признания. Лектор раскроет истории создания известных полотен, включая «Утро в сосновом лесу», а также картин из коллекции музея: «Сестрорецкий бор», «Еловый лес зимой» и «Осень. Последний лист».

Отдельное внимание будет уделено личности художника, его преданности искусству и трагическим страницам жизни.

Начало в 17:30. Возрастное ограничение: 12+. Подробную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Дайана Хусинова

