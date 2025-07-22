Названо количество осадков, выпавших в Москве 22 июля
Синоптик Позднякова: в районе Кунцево выпало около 50 мм
В столичном районе Кунцево 22 июля выпало 50 мм осадков. Об этом сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Во вторник, 22 июля, на некоторые районы столичного региона вновь обрушился сильный ливень.
«Только некоторые станции пока переслали информацию по интенсивности осадков. На станции Балчуг выпало 20 мм, в районе Кунцево выпало около 50 мм. Дожди были локального характера», — рассказала Позднякова RT.
При этом она отметила, что этого количества осадков хватило для того, чтобы осложнить ситуацию на столичных дорогах.
Позднякова добавила, что дожди будут идти еще несколько дней, однако осадки не будут столь интенсивными. А в выходные в столичном регионе установится жаркая погода, которая продлится до конца июля.
Однако уже в начале августа в столичный регион вновь вернутся сильные дожди, сообщил «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Дожди вновь придут в Москву в начале августа. В первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров. Это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа», — отметил специалист.
Он уточнил, что дожди начнутся 4–5 августа при температуре 23–28 градусов.