Названо место крещенских купаний в Котельниках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Крещенскую купель с архитектурной подсветкой оборудовали на пруду усадьбы «Белая Дача» в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пришедших ждут обогреваемые места для переодевания и тёплые очаги, а также горячие напитки. Территория купели будет освещена, кроме того, организована архитектурно-художественная подсветка водной глади», — говорится в сообщении.
Купания будут открыты с десяти вечера 18 января до трёх часов ночи 19 января. В это время у купели будут дежурить спасатели, врачи, полиция и волонтёры. Адрес купели: Котельники, микрорайон Белая Дача, у дома №1А. На место будет обеспечен сквозной проход со стороны ДК «Белая Дача» и Храма Виктора Воина.
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