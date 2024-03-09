Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ

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Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Панцирь» предположительно предотвратили массированные атаки дронов ВСУ в Ростовской области, утверждает военный аналитик Анатолий Матвийчук.
Эти системы, по его словам, способны отслеживать и атаковать множество воздушных целей. В ходе разговора с NEWS.ru, он подчеркнул, что вероятно именно они сбили 41 украинский дрон, которые атаковали регион ночью.
По словам Матвийчука, запас ракет в этих комплексах достаточен для уничтожения не только указанных 41 БПЛА, но и еще большего числа. Кроме того, радары этих систем могут обнаруживать и отслеживать десятки воздушных целей, по крайней мере, от 20 до 30, добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона успешно отразила самую крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.
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По словам Матвийчука, запас ракет в этих комплексах достаточен для уничтожения не только указанных 41 БПЛА, но и еще большего числа. Кроме того, радары этих систем могут обнаруживать и отслеживать десятки воздушных целей, по крайней мере, от 20 до 30, добавил эксперт.
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Артем Кузьмин