В Таганроге после массовой атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС

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В результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Таганроге сотрудник МЧС получил ранение, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Сейчас он госпитализирован, угрозы его жизни нет.
По предварительным данным, погибших в результате атаки БПЛА на город нет.
В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге.
В эту же ночь атаке украинских беспилотников подверглась так же Курская область. Там обломки сбитого дрона упали и повредили крышу поликлиники.
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По предварительным данным, погибших в результате атаки БПЛА на город нет.
В эту же ночь атаке украинских беспилотников подверглась так же Курская область. Там обломки сбитого дрона упали и повредили крышу поликлиники.
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Ювелина Бернст