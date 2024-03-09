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В Таганроге после массовой атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС

09 марта 2024, 05:30
Фото: iStock/ hxdbzxy

Фото: iStock/ hxdbzxy

В результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Таганроге сотрудник МЧС получил ранение, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Сейчас он госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, погибших в результате атаки БПЛА на город нет.


В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге.

В эту же ночь атаке украинских беспилотников подверглась так же Курская область. Там обломки сбитого дрона упали и повредили крышу поликлиники.

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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 9 марта
09 марта 2024, 05:15

Фото, iStock/ reflection_art

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидается в Москве в субботу, 9 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от –4°С до –2°С. Ночью опустится до –13°С, в центре города — до –9°С. В Московской области днем прогнозируют от –6°С до –1°С, ночью похолодает до –16°С.

Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

На днях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 марта атмосферный фронт покинет столичный регион, и в облаках начнут появляться прояснения. Снег прекратится, но температура понизится. Похолодание продолжится, добавил синоптик.

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#атмосферное давление
#похолодание
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В Техасе упал вертолет национальной гвардии США
09 марта 2024, 04:52

Фото: iStock/ vadimrysev

Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, недалеко от границы США и Мексики, сообщает телеканал ABС со ссылкой на чиновника Минобороны.
В результате погибли два человека, еще один пострадал. При этом по данным NBC, тяжелые ранения получили четыре человека. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в городе Ла-Грулла.

Представитель местных властей подтвердил, что это был «военный вертолет, который по федеральному заданию работал с пограничным патрулем».

Правоохранительные органы штата и федеральные органы власти начали расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Нацгвардия в конце февраля приказала прекратить все полеты на вертолетах из-за нескольких произошедших в последнее время крушений. Однако полеты продолжились, отмечает телеканал.

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#вертолёт
#инцидент
#минобороны
#падение
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Губернатор сообщил о «массовой атаке БПЛА» на Таганрог
09 марта 2024, 03:45

Фото: iStock/ Leonid Eremeychuk

Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
К данному часу последствия на земле уточняются, добавил он. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта был уничтожен беспилотник в небе над Курском. В приграничных регионах России действует повышенный уровень террористической опасности.

В Таганроге такие атаки происходят редко, в последний раз — в июле 2023 года. Тогда сбитая украинская ракета упала в центре города, в результате чего пострадали более 20 человек. В том же месяце БПЛА упал в хуторе Дарагановка близ города, тогда были повреждены частный дом и машина.

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#беспилотник
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#всу
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Трамп внес $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл
09 марта 2024, 03:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.
Согласно содержанию документов, суд получил уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее Трампа выплатить указанную сумму.

В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.

В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете.

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#писатель
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Над Курском сбили украинский беспилотник
09 марта 2024, 02:58

Фото: РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.
Сначала он сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. Через какое-то время губернатор написал о сбитом ПБЛА в небе над городом. Последствия на земле в настоящее время выясняются.

Старовойт также напомнил жителям о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним, так как есть риск их взрыва. При обнаружении обломков необходимо сообщить о находке по телефону 112.

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#губернатор
#регион
#бпла
#беспилотник
#пво
#небо
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«Ъ»: 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных
09 марта 2024, 02:24

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.
По мере взросления доля тех, кто вынужден в карьерных решениях ориентироваться на семью, снижается. В возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 14%, в возрасте старше 45 лет — 13%.

Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.

При этом в ситуациях, когда родственники пытаются навязать карьерные решения, большинство в итоге поступает по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. 26% — ищут компромисс.

Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.

В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.

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Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
08 марта 2024, 23:38

Фото: РИА Новости/ Андраник Казарян

Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи, а также правительство Канады призвали своих граждан, находящихся в России проявлять особую осторожность и избегать места массового скопления людей. Ведомства ссылаются на недавнее сообщение посольства Соединенных Штатов о возможных терактах в Москве, передает «Коммерсантъ».
Дипломаты отметили «ухудшение ситуации с безопасностью» в России.

Ранее подобные предупреждения опубликовали США, Великобритания, Германия и Латвия. Американская сторона утверждает, что у нее есть информация о возможных террористических атаках в течение 48 часов в Москве на фоне празднования Международного женского дня.

Российские власти не стали комментировать предупреждения иностранных дипведомств.

А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в московской синагоге.

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#сша
#фсб
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#германия
#информация
#латвия
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На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки
08 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/ovbelov

Продажи тортов, клубники, конфет, мягких игрушек, вина, шампанского, ювелирных украшений и цветов увеличились по сравнению с прошлым годом. Подарков на весенний праздник мужчины стали дарить больше, подсчитал оператора фискальных данных «Такском». Подробная статистика есть в редакции RT.
К примеру, средний букет цветов в марте 2024 стоит около 1,5 тысяч рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а продажи на 11%.

Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%
Покупки тортов на 8 марта выросли на 13%. Аналитики заметили что продажи поднялись у клубники (16%), мягких игрушек (17%), ювелирных украшений (13%). Рост продаж вина и шампанского составил соответственно – 5% и 9%

При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)

Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.

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«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
08 марта 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Российский артист Филипп Киркоров поделился историей из личной жизни с примадонной Аллой Пугачёвой.
Напомним, Пугачёва и Киркоров были в браке на протяжении девяти лет и развелись в 2005 году. После этого звезда советской и российской эстрады вышла замуж за своего нынешнего супруга комика Максима Галкина*.

«Про семейную жизнь. Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается на «А» заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров, учавствую в съёмках шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что действие его истории разворачивается в 90-х. В ту ночь он преподнёс своей возлюбленной неожиданный сюрприз — обклеил потолок в спальне фосфорными звёздами. По его словам, декор привёл женщину в восторг.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#секс
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