Названо отношение россиян к звонкам от руководства в нерабочее время

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Опрос сервиса SuperJob показал, что лишь 3% россиян игнорируют звонки и сообщения руководства в нерабочее время.
При этом 66% респондентов отметили, что в нерабочее время всегда отвечают начальству, 23% участников делают это не каждый раз, а 8% сообщили, что их не тревожат руководители в свободные моменты.
А пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в июне в России было выдано на 4,7% меньше потребительских кредитов, чем в мае.
Ранее совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.
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«Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удалёнке», — приводит RT результаты исследования.
А пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в июне в России было выдано на 4,7% меньше потребительских кредитов, чем в мае.
«Количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%. Снизились в июне 2024 года и показатели объёмов выданных потребкредитов, которые составили 601,1 млрд руб. За месяц они сократились на 3%», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Ранее совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.
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Мелисса Тимофеева