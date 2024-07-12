Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны

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Сервиса Туту провёл исследование и выяснил, что наиболее пугающими для россиян героями мифов и сказок являются упыри и икотки.
При этом отмечается, что у каждого региона России свои пугающие мифические создания: так, в Пермском крае боятся икоткой, в Татарстане — ведьму Албасты, в Якутии — юеров (призраков).
Кроме этого, к популярным в России мифическим существам относятся Ведява и банники.
Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
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«Наших вампиров называют по-другому — упыри. Выглядят упыри совсем не так, как Эдвард Каллен. В деревнях и селах раньше считали, что у упырей красные лица — из-за того, что они пьют кровь, и длинные когти. В Толковом словаре Даля говорится, что упырь и оборотень —человек, который по ночам превращается в волка или ведьмака», — поделились в беседе с Газета.ру специалисты.
Кроме этого, к популярным в России мифическим существам относятся Ведява и банники.
Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
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Мелисса Тимофеева