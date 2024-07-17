Петербуржцы назвали преимущества интернет-магазинов

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Совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.
Кроме того, респондент отметили, что именно онлайн выбор товаров больше.
Как передаёт издание, таким способом покупок пользуется 84% опрошенных.
При этом в исследовании указывалось, что чаще всего горожане покупают онлайн такие товары, как хозяйственные принадлежности, одежду, аксессуары и продукты питания.
Ранее сообщалось, что опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие. Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов.
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Как передаёт издание, таким способом покупок пользуется 84% опрошенных.
При этом в исследовании указывалось, что чаще всего горожане покупают онлайн такие товары, как хозяйственные принадлежности, одежду, аксессуары и продукты питания.
Ранее сообщалось, что опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие. Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов.
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Мелисса Тимофеева