Названо преимущество российского национального мессенджера
Преимуществом российского национального мессенджера станут госсервисы
Преимуществом российского национального мессенджера станут госсервисы. Об этом стало известно на совещании президента России Владимира Путина с главой Минцифры Максутом Шадаевым.
«Ежедневно российскими школьными чатами пользуются более 90 миллионов человек. Очевидно, сейчас эти чаты также могут перейти в российский мессенджер. При этом мы туда также можем реализовать возможность получения напрямую оценок или домашних заданий из системы ведения электронных журналов и дневников», — сказал Шадаев.Путин поручил правительству сосредоточиться на поддержке интернета, чтобы сервис работал стабильно. Глава государства отметил чрезвычайную важность перевода на платформу ведомственных услуг, получаемых гражданами.
Максут Шадаев добавил, что сейчас сервисы прорабатываются технически, идет подготовка законопроекта, который поможет в создании правовой базы для их поэтапного запуска.