Школьники из Челябинска создали машину для помощи аллергикам

04 июня 2025, 21:29

Челябинские школьники разработали устройство переработки тополиного пуха

Фото: Istock/Natalia Synenko

Ученики лицея № 82 на челябинском фестивале «Технодефиле» представили машину, которая поможет облегчить жизнь людей, страдающих от аллергии. В конкурсе принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. Об этом сообщает «Российская газета».