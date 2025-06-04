Школьники из Челябинска создали машину для помощи аллергикам
Ученики лицея № 82 на челябинском фестивале «Технодефиле» представили машину, которая поможет облегчить жизнь людей, страдающих от аллергии. В конкурсе принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Основное условие для юных инженеров заключалось в том, чтобы разработки имели экспериментальную действующую основу и обладали коммерческим потенциалом. Кроме того, судьи фестиваля учитывали, как устройства будут работать в реальной жизни.
Победу одержали ученики одного из лицеев Челябинка, представив на «Технодефиле» свою машину для сбора и переработки тополиного пуха. По задумке детей пух при попадании в устройство смешивается с опилками и превращается в подстилки для животных. Как было заявлено, изобретение существенно облегчит проблемы аллергиков и превратит пожароопасный мусор в пеллеты для розжига. Машину ласково назвали «пухозавр».
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