Россиянам рассказали, почему забываются сны

04 июня 2025, 22:40

Мозг воспринимает сны как ненужную информацию и стирает их

Фото: iStock/fizkes

Люди почти каждую ночь видят сны, однако на утро не могут их вспомнить. Почему так происходит, рассказывает Pravda.Ru.





Существует биологический процесс, который может быть причиной забвания снов. Исследования показывают мозг, вероятно, запрограммирован на то, чтобы стирать информацию о сновидениях.



Учёные выяснили, что в этом процессе ключевую роль играют нейроны, которые называются MCH-клетками. Они расположены в гипоталамусе и вырабатывают меланин-концентрирующий гормон.





«Во время фазы быстрого сна эти MCH-клетки активируются избирательно. Интересно, что вместо того, чтобы помогать запоминать сны, они, по-видимому, подавляют их. Это означает, что в одном из самых творческих и активных состояний мозг активирует клетки, специально предназначенные для стирания воспоминаний о сновидениях», — говорится в статье.