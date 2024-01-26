Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье

«Самым частым нарушением, среди зафиксированных камерами наблюдения, вне зависимости от времени года является превышение скоростного режима», — говорится в сообщении. На дорогах Московской области работает около двух тысяч передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации. По статистике нарушений, зафиксированной комплексами «Азимут 4», установленными на дорогах с интенсивным движением и на вылетных магистралях, 88% нарушений составило превышение допустимой скорости на 20-40 км в час.Больше всего нарушителей комплексы «Азимут 4» зафиксировали на Каширском шоссе, трассе М-4 «Дон», Щёлковском шоссе и трассах М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-3 «Украина».Читайте также:Число погибших в ДТП с такси в Подмосковье за год сократилось на 19%В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездокВыделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов