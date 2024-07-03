Названо самое действенное средство продвижения для самозанятых мастеров

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Профсоюз «Новый труд» проверил условия работы на платформах по подбору мастеров в сфере ремонта и пришёл к выводу о том, что наиболее эффективным методом для поиска заказов остаётся сарафанное радио».
Современные онлайн-платформы, считают специалисты, выступают здесь лишь вспомогательными средствами. Как пишут argumenti.ru, для мастеров выгоднее обходятся доски объявлений и небольшие сервисы, где с самозанятого не требуют дополнительных средств за указание контактов.
В то же время Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило законодательное регулирование деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах. Специалисты объяснили, что сегодня отрасль сетевой торговли — одна из самых быстроразвивающихся в России, а потому всё, что связано с ней требует внимания и контроля. Тем более, что многие граждане, воспользовавшиеся обучением работе в этой сфере, выражают сожаление о потраченных средствах.
Ранее сообщалось, что более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы.
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Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей
В то же время Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило законодательное регулирование деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах. Специалисты объяснили, что сегодня отрасль сетевой торговли — одна из самых быстроразвивающихся в России, а потому всё, что связано с ней требует внимания и контроля. Тем более, что многие граждане, воспользовавшиеся обучением работе в этой сфере, выражают сожаление о потраченных средствах.
«Федеральное общество сетевой торговли просит поддержать инициативу о разработке нормативно-правовой базы, которая обяжет авторов и организаторов курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждение своих компетенций у экспертов крупнейших российских маркетплейсов. Компании, не получившие знак качества, должны информировать об этом своих слушателей», — приводит RT пояснение председатель ФОСТ Евгения Черницкая.
Ранее сообщалось, что более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы.
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Мелисса Тимофеева