Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Рособрнадзор будет проверять мигрантов на знание русского языка

Рособрнадзор будет проверять мигрантов на знание русского языка

Рособрнадзор будет выявлять факты незнания иностранцами русского языка
20 июня 2024, 07:48
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Рособрнадзор начнет выявлять факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знания русского языка, даже при наличии действующего сертификата. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Таким образом, органы исполнительной власти в течение квартала должны будут сообщать о трёх и более фактах, говорящих об отсутствии минимальных знаний по русскому языку при наличии у иностранца сертификата, выданного организацией, включенной в перечень.

В Роспотребнадзоре уточнили, что если факт незнания мигрантом русского языка подтвердится, то будет проведена внеплановая проверка той организации, которая выдала сертификат иностранцу, не знающему русский язык.

Читайте также:

В Котельниках выявили нелегальных мигрантов и незаконную организацию мусульман

Украина вербует исполнителей преступлений в РФ из числа трудовых мигрантов

В подмосковном тепличном комплексе обнаружили 46 нелегальных мигрантов
#проверка
#русский язык
#сертификат
#рф
Жесткий сигнал: Зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых
Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ РФ
20 июня 2024, 06:00

Фото: istock / Max Zolotukhin

Банки будут продолжать повышать ставки по вкладам, невзирая на сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16%. Почему это происходит, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с «Прайм».
Зварич заявил, что в ряде финансовых организаций некоторым категориям граждан уже можно открыть вклад под 20% годовых. Банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.

На это есть две причины. Первой является отсутствие ожиданий ЦБ по снижению ставок в 2024 году. За счёт этого годичные предложения становятся выгоднее. Второй причиной является ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики.

«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — прокомментировал Зварич.
Как считает аналитик, если Банк России повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки смогут улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.

Читайте также:

Омбудсмен РФ Москалькова предложила вернуть наказание за домашнее насилие

Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»

В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
#банк
#банки
#банк россии
#ставка
#вклады
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Попал в сексуальное рабство: Как Республика Корея продавала «сирот» в США и Европу
20 июня 2024, 04:04

Около двухсот тысяч сирот из Южной Кореи были переданы властями страны на усыновление в США, Канаду и европейские государства. Уже более полувека, с середины 1950-х годов, страна удерживала лидерство по «экспорту» детей.
Однако несколько лет назад стало известно, что весомая часть детей, которые были усыновлены в 1970-1980 годы, фактически не были сиротами. Кроме того, их незаконно изъяли у родителей и продали за рубеж по фальшивым документам.

Как южнокорейским агентствам удалось построить индустрию по продаже детей и как их жертвы стремятся добиться справедливости и найти своих настоящих родителей, расскажем в материале «Радио 1».

Детство, растоптанное войной

Корейская война 1950-1953 годов спровоцировала масштабные разрушения и голод по обе стороны 38-й параллели, которая разделила полуостров на Северную и Южную Корею. Война вынуждала семьи отдавать малышей в детские дома из-за невозможности их прокормить.

Участие армии США в войне привело к новым последствиям — южнокорейские приюты были забиты детьми, которые родились из-за связи между местными женщинами и американскими военными.

В 1954 году гражданин США Гарри Холт вместе с женой Бертой увидели по телевизору документальный фильм про корейских сирот. У пары было шестеро своих детей, но увиденное их настолько тронуло, что они приняли решение взять еще 8 воспитанников корейских детдомов.

Однако в ходе сборов в Сеул, мужчина узнал, что в Америке даже не существует закона, который позволил бы усыновить детей, рожденных в другом государстве. Пара не стала опускать руки и добилась принятия обеими палатами Конгресса Штатов специального закона, и в октябре 1955 года Гарри Холт перевез восьмерых усыновленных сирот в штат Орегон.

История Холтов стала резонансной в СМИ, и многие американские семьи выразили желание подарить южнокорейским детям дом.

Гарри Холт создал специальный фонд Holt Children’s Services, чтобы оказывать помощь всем желающим усыновить ребенка. В конце 1960-х годов организация вышла на международный уровень и стала оказывать услуги семьям из Канады и европейских стран. Со временем появились и другие похожие, нередко религиозные, фонды.

В самой Южной Корее сразу после войны было организовано первое «агентство по устройству детей», занимавшееся передачей сирот в заграничные семьи. Сначала агентство было сосредоточено на детях смешанной расы. Первый президент Ли Сын Ман, установивший в государстве военную диктатуру, утверждал, что «смешанным детям будет плохо в уникально гомогенном обществе Кореи». Об этом сказано в книге, опубликованной самим агентством по случаю 50-летия.
Фото: istock / tunart

Похищение детей и их продажа

Со временем Южная Корея стала лидером в мире по «экспорту» детей — суммарно за 50 лет в зарубежные семьи попали порядка 200 тысяч корейских детей. Отметим, что пик усыновлений жителями других стран пришелся на период диктатур Пака Чон Хи и Чона Ду Хвана в 1970-1980 годы — тогда за границу отправили 100 тысяч сирот.

Эта ситуация была вне поля зрения корейской общественности до конца 1980-х годов. Уже повзрослевшие дети, которые были усыновлены в «первую волну», прибыли на историческую родину в преддверии Олимпиады 1988 года в качестве туристов.

В том же году новый президент республики Ро Дэ У встретился с 29-ю из них и впервые публично извинился за то, что родина не смогла их самостоятельно вырастить и отдала на усыновление в другие страны.
Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»
Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»
Даже сталкиваясь с экономическими трудностями и политическими потрясениями в предыдущие два десятилетия, в маленьком государстве попросту не могло быть столько детей, сколько их передавали в семьи США и Европы. Уже взрослые корейцы, многим из которых сейчас по 40-50 лет, выяснили горькую правду: оказалось, их забирали от матерей и оформляли как сирот, чтобы отдать в иностранные семьи.

Власти делали это, чтобы снизить количество голодных ртов и заодно установить дружеские отношения с Западом.

Экспорт сирот стал настоящей индустрией, ведь заграничные семьи выделяли кругленькие суммы на усыновление корейских детей. По информации The New York Times, агентства получали за каждого юного корейца от 3 до 4 тысяч долларов.

Соцработники проводили целые рейды по бедствующим районам, чтобы найти нуждающиеся семьи и убедить их отдать дитя. Госорганы в документах того времени писали, что дети были найдены на улицах. И частых случаях их действительно похищали средь бела дня.

Фото: istock / LeeJianbing

Нерадужное будущее

В схеме по экспорту сирот был задействован «Братский приют» в Пусане — один из самых печально известных лагерей, куда насильно сгоняли детей-беспризорников и бездомных в преддверии Олимпиады 1988 года. Жителей приюта регулярно пытали, насиловали, над детьми издевались и использовали в качестве рабской рабочей силы, в том числе за рубежом.

Были случаи, когда дети попадали в ужасные семьи. Организация DKRG приводит в пример историю Билла, усыновленного в США через фонд Холта. У мальчика была полная семья с братьями и сестрами. Ребенка похитили на рынке, когда мать взяла его с собой в город, чтобы продать урожай.

В том же году мальчик попал в дом неженатого американского бизнесмена, который практически 7 лет насиловал ребенка. Повзрослев, Билл связался с фондом Холта, но там ответили, что у них нет сведений о его биологических родителях.
Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей
Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей

Поиск виновных

За последние 30 лет и в самой Южной Корее, и в государствах, куда отправляли сирот, образовались правозащитные группы и объединения, включая упомянутую DKRG.

В 1998 году 12 южнокорейских детей, усыновленных семьями Штатов и Европы, создали в Сеуле организацию Global Overseas Adoptees’ Link (GOAL). Спустя год им удалось добиться упрощения визового режима для этнических корейцев, выросших в иностранных приемных семьях. Активисты лоббировали предоставление им двойного гражданства, создавали специальные программы для поездок на историческую родину.

Участники организации также добились того, что в 2012 году парламент Республики Корея внес поправки в закон об усыновлениях, направленный на полный отказ от незаконного экспорта сирот и отказников.
Фото: istock / Panuwat Dangsungnoen

Несмотря на многолетние обвинения, власти инициировали первое официальное расследование незаконных усыновлений только в декабре 2022 года. Первые итоги расследования должны были появиться уже в начале 2024 года, но в январе комиссия продлила крайний срок до мая 2025 года.

Издание The Guardian смогло пообщаться с двумя бывшим соцработникам, которые 30 лет работали в самых крупных агентствах по усыновлению Южной Кореи.

Они признались, что подделывали документы для отправки детей за границу в качестве сирот. Сотрудники утверждают, что в ряде случаев матери сами просили не указывать сведенья о себе. Родительницы иногда бросали младенцев у дверей приюта и на железнодорожных станциях, что делало невозможной их идентификацию.

Другой сотрудник также рассказал о бедственном положении страны в те времена. Как утверждает соцработник, детдома были переполнены — в каждой комнате проживало по 20 детей, поэтому его желанием было поскорее отправить детей за рубеж, где они могли рассчитывать на лучшую жизнь.

«Раз они обвиняют нас и то, какой слаборазвитой страной тогда мы были, нам нужно принять это. Но все же разве они не должны быть нам благодарны за то, что мы помогли им оказаться там, где они сейчас?», — задался вопросом бывший корейский соцработник.
Читайте также:

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах

Зарезавшего своего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на лечение

Угрожали ножом и ставили на колени: Дети потребовали миллион от истязавших их москвичей
#сша
#дети
#история
#помощь
#семья
#сироты
#приют
#усыновление
#экспорт
#жизнь
#закон
#продажа
#детские дома
#война
#город
#семьи
#документы
#воспитание
#фонд
#южная корея
#расследование
#активисты
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Весь Эквадор остался без света после аварии на ЛЭП
Во всем Эквадоре пропало электричество в связи с аварией на ЛЭП
20 июня 2024, 03:24

Фото: istock/atosan

Авария на линии электропередачи и каскадное отключения генерирующих мощностей стало причиной отсутствия света во всем Эквадоре. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра общественных работ страны Роберто Луке.
«Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор), говорит о сбое на линии электропередачи, который привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует» – написал чиновник в своем блоге.

Без электроснабжения остались 18 миллионов человек. На улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями. Власти работают над устранением проблемы.

На сегодняшний день Эквадор переживает тяжёлый энергетический кризис. В связи с нехваткой генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии свет в стране отключался на несколько часов каждый день.

Читайте также:

В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства

Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП
#аварии
#электричество
#свет
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен РФ Москалькова предложила вернуть наказание за домашнее насилие
20 июня 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее Совет Федерации заслушал доклад о работе омбудсмена в 2023 году. В ходе мероприятия сенатор Людмила Нарусова спросила у Москальковой о возможности принятия в стране закона о домашнем насилии.

«Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 (году). Это, конечно, не сотни, а несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно», – сказала омбудсмен.

По её словам, при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий трудно доказать факт домашнего насилия. При этом уполномоченный по правам человека в России выступила за возвращение наказания за подобные правонарушения.

До этого стало известно, что на Украине растет число случаев домашнего насилия. По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев такого правонарушения.

Читайте также:

Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм

Москалькова назвала причину приостановки возвращения военнопленных

Москалькова охарактеризовала государственную политику стран Запада
#совет федерации
#права
#домашнее насилие
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серпухову присвоили статус наукограда
19 июня 2024, 21:53

Фото: Администрация городского округа Котельники

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении статуса наукограда городскому округу Серпухов в Московской области.
Соответствующий документ был официально опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, городским округам Пущино и Протвино был отменен статус наукограда, что подтверждает постановление.

В прошлом году в Подмосковье произошло объединение округов Серпухов, Пущино и Протвино, при этом оба последних округа уже имели статус наукоградов.

Читайте также:

Брынцалов поздравил жителей Реутова с 20-летним статусом наукограда РФ

Воробьёв поздравил Реутов с юбилеем присвоения статуса наукограда

Что изменится для наукограда Протвино после объединения с Серпуховым?
#подмосковье
#серпухов
#реутов
#протвино
#пущино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»
19 июня 2024, 20:22

Фото: Александра Степанова

В клиническом госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил врачей и медперсонал с прошедшим праздником, поблагодарил их за заботу о своих пациентах и вручил государственные и региональные награды.
В своей поздравительной речи он отметил, что залогом успеха генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Куцера является его отличная команда: средний медицинский персонал, врачи и профессура. Губернатор выразил надежду, что в этом году «Лапино» перешагнет отметку в 25 тыс. новорожденных.

«Конечно, мы очень дорожим нашими врачами и стараемся оказывать им всемерную помощь. Надеюсь, что в этом году мы вместе с Марком Аркадьевичем торжественно заложим строительство нового медицинского комплекса», — добавил Андрей Воробьёв.

Фото: Александра Степанова
Сегодня «Лапино» — это медицинский кластер, где оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь на уровне мировых стандартов. В крупнейшем подмосковном медцентре работает более 2,1 тысячи сотрудников. Ежегодно 8-9 тысяч жителей Подмосковья получают в «Лапино» квалифицированную медицинскую помощь по ОМС (в 2024-м — уже почти 4,4 тысячи), 35-40% из них — по онкологическому профилю.

Фото: Александра Степанова

«Мы безумно любим Московскую область, проинвестировали сюда огромные средства — открылись в Мытищах, Одинцово, сейчас строим там большую поликлинику. Планируем на территории городского округа Домодедово построить такую же больницу, как «Лапино». Гордимся своими успехами, у нас прекрасная реанимация — и взрослая, и для новорожденных. В «Лапино» работает много прекрасных специалистов», — сказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Губернатор поздравил Наталью Якунину, главного врача обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский (ГК «Мать и дитя»), с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Фото: Александра Степанова

С 2020 года при поддержке Московской области ГК «Мать и дитя» открыла современный многопрофильный Онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медпомощи: от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи, химиолучевой терапии и онкореабилитации. В 2021 году на его базе начали работу центры амбулаторной онкологической помощи в Можайске и в «Лапино», обслуживающие 460 тысяч пациентов. А в прошлом году открылись Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.

Читайте также:

Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе

Воробьёв назвал срок открытия коломенского стадиона «Авангард» после реконструкции

Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области
#одинцово
#высокотехнологичная медицинская помощь
#строительство
#губернатор
#врачи
#домодедово
#реанимация
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
Депутат Останина: общество нуждается в защите от вернувшихся с СВО осужденных
19 июня 2024, 19:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Число преступлений, совершенных участниками СВО, может увеличиться, при этом правоохранительные органы должны защитить общество от этих людей. Так считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Напомним, в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.

«Этих преступлений будет еще больше. Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество», — рассказала Останина в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, полиция должна помогать таким людям социализироваться и «защищать общество от этих людей». Депутат уверена, что осужденные, вернувшиеся с СВО, должны находиться в контакте с правоохранительными органами, которые в свою очередь должны помогать им с трудоустройством.

Останина объяснила, что сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь стали героями. Это приводит к ощущению безнаказанности.

Читайте также:

Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей

Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО

Участник СВО станет кандидатом в губернаторы Челябинской области
#полиция
#общество
#губернаторы
#депутат
#люди
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В новых регионах восстановлено около 1300 образовательных учреждений
Марат Хуснуллин: в новых субъектах РФ отремонтировано 1282 образовательных учреждения
19 июня 2024, 19:10

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

На сегодняшний день силами строительного комплекса России и регионов-шефов в новых субъектах РФ построены, восстановлены и отремонтированы уже 1282 учебных заведения. Это школы, детские сады, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На сайте правительства говорится, что сейчас восстановливаются ещё три корпуса Мариупольского государственного университета. Работы по устранению конструктивных повреждений уже завершены. Всего отремонтируют около 4 тыс. кв. м, там будут обучаться 2000 студентов.

«Одна из важнейших задач строителей при обновлении объектов образования в новых регионах – обеспечить детям и молодёжи достойные условия для получения знаний и развития своих талантов. Для этого мы не только проводим работы в тех зданиях, которые требуют ремонта, но и развиваем инфраструктуру на прилегающих к ним территориях», – отметил Хуснуллин.

Большой объём ремонтно-восстановительных работ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях проводится при координации Минстроя РФ регионами-шефами.

Читайте также

Глава Минобрнауки призвал улучшить высшее медицинское образование в России

В Подмосковье построят 18 школ в рамках нацпроекта «Образование»

Опрос: Большинство работодателей обращают внимание на высшее образование
#подмосковье
#опрос
#образование
#обучение
#минобрнауки
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные семьи получили более 225 тыс. сертификатов на региональный маткапитал
19 июня 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области выдали уже более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Такие данные привела первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Более половины из этих сертификатов семьи уже реализовали. Чаще всего это маткапитал шёл на улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты», – пояснила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что региональный материнский капитал – социальная мера, которую могут получить семьи при рождении второго или последующих детей, появившихся на свет с 2011 по 2016 годы.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей. Семьи могут тратить эти средства на получение ежегодной выплаты 50 тыс. рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком или газификацию.

Заявление на получение ежегодной выплаты можно подать на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Депутат Мособлдумы Голубев объяснил, как налоговые изменения помогут многодетным семьям

В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей
#минсоцразвития мо
#материнский капитал
#маткапитал
#деньги
#выплаты
#семьи
#семьи с детьми
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф