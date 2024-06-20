Рособрнадзор будет проверять мигрантов на знание русского языка

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Рособрнадзор начнет выявлять факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знания русского языка, даже при наличии действующего сертификата. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, органы исполнительной власти в течение квартала должны будут сообщать о трёх и более фактах, говорящих об отсутствии минимальных знаний по русскому языку при наличии у иностранца сертификата, выданного организацией, включенной в перечень.
В Роспотребнадзоре уточнили, что если факт незнания мигрантом русского языка подтвердится, то будет проведена внеплановая проверка той организации, которая выдала сертификат иностранцу, не знающему русский язык.
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Элина Позднякова