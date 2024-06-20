«Кухня на районе» получила сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма

Фото: IStock/Владислав Чусов
ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») 30 мая 2024 года получила декларацию на соответствие требованиям ЕАЭС на вторые блюда. Их выпускали на том же предприятии, что и инфицированные салаты, сообщает RB.RU.
Сертификат означает соответствие европейским стандартам к качеству готовой продукции. Он был выдан 30 мая 2024 года сертифицированным испытательным центром ООО «Серконс ЭКО». Роспотребнадзор прекратил действие декларации после массовой вспышки ботулизма в Москве. Само здание, где изготавливались салаты, расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов в антисанитарных условиях, говорится в сообщении ведомства
Ранее с признаками пищевого отравления в Москве обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
Читайте также
В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов
Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления москвичей
Олег Дикий