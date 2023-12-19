Названо самое популярное новогоднее дерево россиян

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В пресс-службе Рослесинфорга сообщили, что у россиян самым популярным деревом на Новый год оказалась ель обыкновенная.
«Эту породу предпочитают те, кто покупает на праздник живое дерево, а не искусственное. На неё приходится порядка 56% всех заготовленных на землях лесного фонда новогодних деревьев. Питомниками ёлок занято свыше 8 тыс. га, ещё порядка 35-40 тыс. штук в среднем срубают в лесу на каждый Новый год», — приводит RT сообщение пресс-службы.
За елью в рейтинге следуют сосна обыкновенная, а также разные виды пихт.
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Мелисса Тимофеева