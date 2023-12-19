Опрос: Россияне планируют потратить на новогодний стол до 5 тыс рублей

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Опрос сервиса «Пакет» показал, что 31% россиян собираются потратить на новогодний стол от 4 до 5 тыс. рублей.
При этом, 25% опрошенных готовы выделить от 6 до 7 тыс. рублей, 16% — от 8 до 10 тыс. рублей, только 8% — от 11 до 15 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил в Роспотребнадзор и Минтруд обращение с просьбой ввести единый стандарт сладких новогодних подарков, а также обеспечить ими всех детей за счёт бюджета.
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«Большинство респондентов уверены, что застолье должен оплачивать хозяин вечера, а ответственность гостей — принести что-то к столу. При этом 29% респондентов убеждены, что все расходы на празднование ложатся на хозяина, а ещё 31% считают, что траты должны быть поровну разделены между всеми», — приводит RT текст соответствующего исследования.
«Финансирование новогодних подарков детям предлагаю реализовывать за счёт средств регионального бюджета», — приводит «Царьград» слова депутата.
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Мелисса Тимофеева